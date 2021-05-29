​Тухель понимает, как будет играть «Манчестер Сити»

Рулевой «Челси» Томас Тухель в эфире BT Sport сказал пару слов по поводу системы игры, которую выбрал его оппонент Хосеп Гвардиола на финальный поединок Лиги чемпионов.

«У них есть Стерлинг, есть Фоден, есть много игроков атаки. Думаю, они будут играть с одной «шестёркой» без мяча и с двумя «шестёрками», подключая Зинченко, когда мяч будет у них. Но неважно, кто играет в их составе», - рассказал Тухель.

Стоит сказать, что в апреле и мае «Челси» Томаса Тухеля по разу обыгрывал «Манчестер Сити» в Кубке Англии и чемпионате.

Финальная битва за самый престижный трофей в клубном европейском футболе начнётся в 22:00 по Москве.