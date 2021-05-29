Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Тухель понимает, как будет играть «Манчестер Сити»

29 Мая 2021, 22:01,

Рулевой «Челси» Томас Тухель в эфире BT Sport сказал пару слов по поводу системы игры, которую выбрал его оппонент Хосеп Гвардиола на финальный поединок Лиги чемпионов.

«У них есть Стерлинг, есть Фоден, есть много игроков атаки. Думаю, они будут играть с одной «шестёркой» без мяча и с двумя «шестёрками», подключая Зинченко, когда мяч будет у них. Но неважно, кто играет в их составе», - рассказал Тухель.

Стоит сказать, что в апреле и мае «Челси» Томаса Тухеля по разу обыгрывал «Манчестер Сити» в Кубке Англии и чемпионате.

Финальная битва за самый престижный трофей в клубном европейском футболе начнётся в 22:00 по Москве.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Томас Тухель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола