Де Брёйне: «Манчестер Сити» изменился за последние годы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне считает, что «горожане» проделали большую работу над ошибками.

«У нас были серьёзные проблемы в играх с «Пари Сен-Жермен», против «Боруссии» из Дортмунда и Гладбаха, однако мы не посыпались, как это делали в предыдущих сезонах. Дьявол кроется в мелочах, и мы учли это. Выйти в финал Лиги чемпионов - это была наша задача на сезон, но мы хотим выиграть. На нас лежит большая ответственность», - сказал де Брёйне в интервью для официального сайта УЕФА.

В сезоне 2020/21 де Брёйне провёл 25 игр, отдав 12 голевых передач а сам отличился шесть раз. До бельгийца насчёт финала Лиги чемпионов высказался и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.