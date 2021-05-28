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Де Брёйне: «Манчестер Сити» изменился за последние годы»

28 Мая 2021, 21:02,

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне считает, что «горожане» проделали большую работу над ошибками. 

«У нас были серьёзные проблемы в играх с «Пари Сен-Жермен», против «Боруссии» из Дортмунда и Гладбаха, однако мы не посыпались, как это делали в предыдущих сезонах. Дьявол кроется в мелочах, и мы учли это. Выйти в финал Лиги чемпионов - это была наша задача на сезон, но мы хотим выиграть. На нас лежит большая ответственность», - сказал де Брёйне в интервью для официального сайта УЕФА. 

В сезоне 2020/21 де Брёйне провёл 25 игр, отдав 12 голевых передач а сам отличился шесть раз. До бельгийца насчёт финала Лиги чемпионов высказался и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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