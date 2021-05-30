Триумф «Челси» в матче с «Манчестер Сити» (видео)

Лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Порту. Коллектив Томаса Тухеля победил со счетом 1:0 благодаря голу Кая Хаверца, который на 42-й минуте умчался в отрыв, получив проникающий пас, обыграл стража ворот и покатил мяч в сетку.

У «синих» было еще достаточно моментов, чтобы увеличить счет на табло благодаря уверенной контригре, а вот у футболистов Хосепа Гвардиолы мало что получалось из-за достойной похвалы работы соперника в обороне. Тем не менее, на последних секундах «горожане» едва не сравняли счет, но Рияд Марез все же пробил мимо.

Все лучшие моменты поединка и церемония награждения представлены вашему вниманию.