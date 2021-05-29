Манчестер Сити - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Самый короткий еврокубковый сезон завершается сегодня финальным матчем Лиги чемпионов, в котором встретятся английские «Манчестер Сити» и «Челси». «Горожане» после вялого вката в сезон в его середине резко прибавили и после двух десятков побед подряд оказались в громадном отрыве от конкурентов и выиграли АПЛ. «Синие» со скрипом шли по сезону с Фрэнком Лэмпардом и стабильно брали свои очки с Томасом Тухелем, попутно дважды обыграв «горожан» весной. Сегодня фаворитами считаются игроки «Сити».

Решающую битву смотрим в 22:00 на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Футбол 1» (Украина), «Беларусь 1» и «Беларусь 5 Интернет», «Казахстан ТВ», «Казспорт», «СБС Спорт», «Варзиш Спорт», «Футбол» (Таджикистан) и доброй сотне других иностранных каналов. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.