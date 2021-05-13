Антоненко: «Хитрых англичан щёлкнули по носу. Браво, УЕФА!»

УЕФА официально объявил о том, что финал Лиги чемпионов в этом сезоне пройдёт в Порту. Пандемия коронавируса снова лишила Стамбул матча за престижнейший клубный трофей – Великобритания включила Турцию в «красный список», из-за чего проведение игры между двумя английскими командами со зрителями стало проблематичным, что и стало поводом для переноса поединка. О ситуации высказался главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко.

- На прошлой неделе два английских клуба завоевали путёвки в финал Лиги чемпионов, и тут же Великобритания включила Турцию в «красный список» стран. Совпадение? Ситуация с коронавирусом на турецкой земле и правда не идеальная, только вот в начале мая заболеваемость как раз пошла на спад. По крайней мере, если верить официальной статистике. Месяц назад в Турции дела обстояли хуже, но в красный список британцы включать эту страну не торопились.

Не знаю, как у вас, а у меня складывается впечатление, что хитрые британцы решили убить двух зайцев – обезопасить своих граждан и забрать себе финал Лиги чемпионов. Британцы увидели, какую твёрдую позицию занимал УЕФА по городам Евро-2020, и поняли, что УЕФА финала Лиги чемпионов при пустых трибунах не допустит. А где лучше всего в условиях пандемии организовать матч со зрителями между двумя командами из Англии? Конечно, на территории этой страны. Аргумент? Безусловно!

Слова политика Майкла Гоува хорошо иллюстрируют намерения британцев. Он сказал: «Мой сын болеет за «Челси» и хочет посмотреть этот матч воочию». Так в России фанатов «Челси» тоже хватает. Можно было бы провести финал в Санкт-Петербурге, правда? Или в Саратове, где родился владелец «Челси» Роман Абрамович.

Англичанам пора бы поумерить свой аппетит. «Уэмбли» и так проведёт полуфиналы и финал Евро-2020, а недавно им перепал ещё и дополнительный матч 1/8 финала турнира. Но и этого британцам мало – они хотят смотреть финал Лиги чемпионов, ведь, видите ли, туда попали две их команды, и так будет удобнее.

Да, английский финал действительно было бы куда удобнее провести на «Уэмбли». Но ведь именно Великобритания спровоцировала проблемы, внеся Турцию в «красный список» без права освобождения от десятидневного карантина болельщиков и даже футболистов. Если бы британцы в такой ситуации получили право на финал, то УЕФА тем самым создал бы опасный прецедент. Включение в «красный список» могло бы стать неким инструментом и для других стран на будущее. УЕФА правильно поступил, щёлкнув британцев по носу и сделав выбор в пользу Порту. Тот случай, когда УЕФА можно только поаплодировать. Браво!