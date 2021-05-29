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​Фабрегас восхитился составом скамейки запасных «Манчестер Сити»

29 Мая 2021, 22:30,

«Манчестер Сити» противостоит «Челси» в финальном поединке Лиги чемпионов. Известный футболист «Монако» Сеск Фабрегас обратил внимание на игроков, которые остались в запасе у «горожан».

В запасе Хосеп Гвардиола оставил таких игроков: Стеффен, Карсон (оба – вратари), Менди, Гарсия, Канселу, Лапорт, Аке, Фернандиньо, Родри, Жезус, Агуэро, Торрес.

«Скамейка «Манчестер Сити»… Они могли бы выставить второй состав и все равно бороться за победу в Лигу чемпионов. Безумно», - написал Фабрегас на своей страничке в Instagram.

Напомним, что «Манчестер Сити» выступает в финале Лиги чемпионов впервые в своей истории.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Сеск Фабрегас
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