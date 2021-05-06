Реакция Дрогба на выход «Челси» в финал Лиги чемпионов

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06 Мая 2021, 10:21,
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Бывший форвард лондонского «Челси» Дидье Дрогба поздравил «пенсионеров» с выходом в финал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/2 финала подопечные Томаса Тухеля уверенно одолели мадридский «Реал» (2:0). По сумме двух поединков лондонцы оказались сильнее - 3:1 (1:1, 2:0).
«Когда мужская и женская команды «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов», - написал Дрогба в твиттер-аккаунте, прикрепив видео со своими эмоциями.
В финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Поединок английских топ-клубов пройдет в Стамбуле на стадионе Олимпийский. Дата игры - 29 мая.
When both men and women @ChelseaFCW @ChelseaFC are in the @ChampionsLeague final pic.twitter.com/ZzzAHjLl1s— Didier Drogba (@didierdrogba) May 5, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Дидье Дрогба
Так-то там и про женскую команду. Ладно, сам напишу раз уж вы тут такие шовинисты.
В финале Лиги чемпионов среди женщин сезона-2020/2021 «Челси» встретится с «Барселоной». Поединок английского и испанского топ-клубов пройдет в Гётеборге, Швеция на стадионе Гамла Уллеви. Дата игры - 17 мая.
Кстати, у Барсы в атаке такая чика играет, мм.