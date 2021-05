Реакция Дрогба на выход «Челси» в финал Лиги чемпионов

Бывший форвард лондонского «Челси» Дидье Дрогба поздравил «пенсионеров» с выходом в финал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/2 финала подопечные Томаса Тухеля уверенно одолели мадридский «Реал» (2:0). По сумме двух поединков лондонцы оказались сильнее - 3:1 (1:1, 2:0).

«Когда мужская и женская команды «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов», - написал Дрогба в твиттер-аккаунте, прикрепив видео со своими эмоциями.

В финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Поединок английских топ-клубов пройдет в Стамбуле на стадионе Олимпийский. Дата игры - 29 мая.

When both men and women @ChelseaFCW @ChelseaFC are in the @ChampionsLeague final pic.twitter.com/ZzzAHjLl1s