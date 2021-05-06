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Реакция Дрогба на выход «Челси» в финал Лиги чемпионов

06 Мая 2021, 10:21,

Бывший форвард лондонского «Челси» Дидье Дрогба поздравил «пенсионеров» с выходом в финал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/2 финала подопечные Томаса Тухеля уверенно одолели мадридский «Реал» (2:0). По сумме двух поединков лондонцы оказались сильнее - 3:1 (1:1, 2:0).

«Когда мужская и женская команды «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов», - написал Дрогба в твиттер-аккаунте, прикрепив видео со своими эмоциями.

В финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Поединок английских топ-клубов пройдет в Стамбуле на стадионе Олимпийский. Дата игры - 29 мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Дидье Дрогба
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Комментарии (1)
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0
Ibray
06 Мая 2021, 12:46

Так-то там и про женскую команду. Ладно, сам напишу раз уж вы тут такие шовинисты.
В финале Лиги чемпионов среди женщин сезона-2020/2021 «Челси» встретится с «Барселоной». Поединок английского и испанского топ-клубов пройдет в Гётеборге, Швеция на стадионе Гамла Уллеви. Дата игры - 17 мая.
Кстати, у Барсы в атаке такая чика играет, мм.

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