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Брат Агуэро раскритиковал Гвардиолу

30 Мая 2021, 13:30,

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в субботу провёл последний матч в составе «горожан» и покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В финале Лиги чемпионов аргентинец вышел на поле  на 77-й минуте, заменив Рахима Стерлинга. Несмотря на старания ветерана, его команда не смогла отыграться (0:1).

Непопадание Агуэро в стартовый состав возмутило одного из его братьев. Маурисио дель Кастильо написал в «Твиттере»: «Как только Гвардиола появился в «Сити», он никогда не хотел видеть моего брата». Как это часто бывает, твит был вскоре удален.

Предполагается, что Серхио Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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