Брат Агуэро раскритиковал Гвардиолу

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в субботу провёл последний матч в составе «горожан» и покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В финале Лиги чемпионов аргентинец вышел на поле на 77-й минуте, заменив Рахима Стерлинга. Несмотря на старания ветерана, его команда не смогла отыграться (0:1).

Непопадание Агуэро в стартовый состав возмутило одного из его братьев. Маурисио дель Кастильо написал в «Твиттере»: «Как только Гвардиола появился в «Сити», он никогда не хотел видеть моего брата». Как это часто бывает, твит был вскоре удален.

Предполагается, что Серхио Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне».