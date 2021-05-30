​Капелло: «Гвардиола ошибся с составом»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался по поводу финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» переиграл «Манчестер Сити».

«Челси» многим обязан Тухелю, потому что он показал, что они сделали правильные инвестиции и получили максимум от игроков, на которых потратили много денег.

На мой взгляд, Гвардиола ошибся с составом. Илкай Гюндоган не мог действовать как фильтр в опорной зоне. Джон Стоунс склонен к ошибкам, а Гюндогану не удавалось его подчищать. Во втором тайме «Манчестер Сити» выглядел более сбалансированной командой, но к моменту перехода на другую систему они уже могли проигрывать 0:2», - сказал Капелло Sky Sport Italia.