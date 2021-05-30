​Капелло: «Гвардиола ошибся с составом»

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30 Мая 2021, 10:50,
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался по поводу финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» переиграл «Манчестер Сити».
«Челси» многим обязан Тухелю, потому что он показал, что они сделали правильные инвестиции и получили максимум от игроков, на которых потратили много денег.
На мой взгляд, Гвардиола ошибся с составом. Илкай Гюндоган не мог действовать как фильтр в опорной зоне. Джон Стоунс склонен к ошибкам, а Гюндогану не удавалось его подчищать. Во втором тайме «Манчестер Сити» выглядел более сбалансированной командой, но к моменту перехода на другую систему они уже могли проигрывать 0:2», - сказал Капелло Sky Sport Italia.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Фабио Капелло, Илкай Гюндоган