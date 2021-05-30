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​Тухель: «Мы хотели быть камнем в обуви игроков «Манчестер Сити»

30 Мая 2021, 00:46,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сказал несколько слов в эфире BT Sport после победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Делиться этими эмоциями – невероятно. Мы сделали это! Вау! Я не знаю, что чувствовать. Футболисты были полны решимости выиграть этот матч. Мы хотели быть камнем в обуви игроков «Манчестер Сити». Мы призвали всех выйти на поле и быть храбрыми, создавать опасные контратаки. Это была тяжёлая игра в физическом плане. Мы должны были подстраховывать друг друга», - сказал Тухель.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов второй раз в истории. Впервые это случилось в 2012 году.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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