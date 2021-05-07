​Финал Лиги чемпионов под угрозой: Великобритания включила Турцию в красный список

Правительство Великобритании включило в красный список Турцию, учитывая эпидемиологическую обстановку в этой стране. Согласно действующим правилам, любой человек, возвращающийся из стран красного списка, должен быть помещён в карантин на 10 дней. Для футболистов исключения не предусмотрены, то есть футболистам «Манчестер Сити» и «Челси» придётся сидеть на карантине. Срок карантина истечёт за два дня до старта чемпионата Европы, так что ситуация критическая.

По данным The Telegraph, британское правительство ведёт переговоры с УЕФА по поводу возможного переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Англию. Накануне сообщалось, что принять финал может «Вилла Парк» в Бирмингеме.