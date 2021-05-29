Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В Англии перед финалом ЛЧ вспомнили слова Селюка о проклятии Гвардиолы африканскими шаманами

29 Мая 2021, 17:35,

Три года назад агент Дмитрий Селюк рассказывал о том, как несправедливо Хосеп Гвардиола обошёлся в «Манчестер Сити» с его клиентом Яя Туре. Тогда Селюк заявил, что Гвардиола своими действиями настроил против себя всю Африку и спровоцировал проклятие африканскими шаманами.

В преддверии финала Лиги чемпионов цитату Дмитрия Селюка опубликовал Manchester Evening News. В субботу вечером «Манчестер Сити» впервые в своей истории выступит в финале Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы попытается обыграть «Челси», для которого это будет уже третий опыт игры в финале престижнейшего клубного турнира континента.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Дмитрий Селюк
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола