Три года назад агент Дмитрий Селюк рассказывал о том, как несправедливо Хосеп Гвардиола обошёлся в «Манчестер Сити» с его клиентом Яя Туре. Тогда Селюк заявил, что Гвардиола своими действиями настроил против себя всю Африку и спровоцировал проклятие африканскими шаманами.

В преддверии финала Лиги чемпионов цитату Дмитрия Селюка опубликовал Manchester Evening News. В субботу вечером «Манчестер Сити» впервые в своей истории выступит в финале Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы попытается обыграть «Челси», для которого это будет уже третий опыт игры в финале престижнейшего клубного турнира континента.