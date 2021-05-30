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Головин: «Челси» - это супертоп»

30 Мая 2021, 15:12,

Полузащитник «Монако» Александр Головин не согласен с мнением, что финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» был скучным и малособытийным и назвал решающий матч «классным». По мнению хавбека, после 5-10 невыразительных минут команды раскрылись и заиграли ярко.

Что касается «Челси», в который Головина прочили три года назад, футболист просто восторгается игрой лондонской команды.

- Это супертоп. «Челси» сейчас одна из лучших команд в мире. Все прекрасно видят, как они прибавили в последнем сезоне и взяли финал Лиги чемпионов, - приводит слова Головина Sport24.

Напомним, что «Челси» победил со счетом 1:0, единственный гол забил Кай Хаверц.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Монако, Александр Головин
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