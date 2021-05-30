Головин: «Челси» - это супертоп»

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30 Мая 2021, 15:12,
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Полузащитник «Монако» Александр Головин не согласен с мнением, что финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» был скучным и малособытийным и назвал решающий матч «классным». По мнению хавбека, после 5-10 невыразительных минут команды раскрылись и заиграли ярко.
Что касается «Челси», в который Головина прочили три года назад, футболист просто восторгается игрой лондонской команды.
- Это супертоп. «Челси» сейчас одна из лучших команд в мире. Все прекрасно видят, как они прибавили в последнем сезоне и взяли финал Лиги чемпионов, - приводит слова Головина Sport24.
Напомним, что «Челси» победил со счетом 1:0, единственный гол забил Кай Хаверц.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Монако, Александр Головин