Лига чемпионов 2020-2021
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​Впервые трофей Лиги чемпионов выиграл внук игрока, которому ранее это удавалось

30 Мая 2021, 10:45,

В субботу вечером «Челси» обыграл «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0 и стал обладателем трофея Лиги чемпионов. Как сообщают эксперты из мира футбольной статистики из Opta, впервые в истории Лигу чемпионов выиграл внук футболиста, которому ранее удавалось завоевать этот трофей.

Речь идёт о Маркосе Алонсо. Он выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси», хотя и не вышел на футбольное поле в финале. В своё время его дед, известный как Маркитос, пять раз выигрывал Кубок европейских чемпионов в составе «Реала». «Сливочные» тогда завоёвывали этот трофей на протяжении пяти лет кряду с 1956 по 1960.

Дедушка Маркоса Алонсо ушёл из жизни в 2012 году.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Маркос Алонсо
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