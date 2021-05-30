​Впервые трофей Лиги чемпионов выиграл внук игрока, которому ранее это удавалось

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30 Мая 2021, 10:45,
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В субботу вечером «Челси» обыграл «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0 и стал обладателем трофея Лиги чемпионов. Как сообщают эксперты из мира футбольной статистики из Opta, впервые в истории Лигу чемпионов выиграл внук футболиста, которому ранее удавалось завоевать этот трофей.
Речь идёт о Маркосе Алонсо. Он выиграл Лигу чемпионов в составе «Челси», хотя и не вышел на футбольное поле в финале. В своё время его дед, известный как Маркитос, пять раз выигрывал Кубок европейских чемпионов в составе «Реала». «Сливочные» тогда завоёвывали этот трофей на протяжении пяти лет кряду с 1956 по 1960.
Дедушка Маркоса Алонсо ушёл из жизни в 2012 году.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Маркос Алонсо