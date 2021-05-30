​«Челси» показал, что творилось в раздевалке после победы в Лиге чемпионов

Фанаты «Челси» по всему миру празднуют успех команды в Лиге чемпионов. Гол Кая Хаверца позволил лондонским «пенсионерам» обыграть «Манчестер Сити» с минимальным счётом 1:0 в финальной битве за трофей, которая проходила в Португалии.

Пресс-служба «Челси» опубликовала в Twitter видео, показав, что творилось в раздевалке команды после матча. Там было много радостных эмоций и брызги шампанского.

Отметим, что для «Челси» это второй трофей Лиги чемпионов в клубном музее. Первый команда завоевала девять лет назад под руководством Роберто ди Маттео. Тогда в финале «пенсионеры» обыграли «Баварию».