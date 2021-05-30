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​Тьяго Силва: «В «ПСЖ» меня всегда делали козлом отпущения»

30 Мая 2021, 11:49,

Защитник «Челси» Тьяго Силва назвал «незабываемым» успех в Лиге чемпионов. Лондонцы, как известно, обыграли в финале «Манчестер Сити». Силва покинул поле уже в первом тайме, получив повреждение.

Давая комментарий для RMC Sport, Тьяго Силва упомянул также «ПСЖ», цвета которого он защищал ранее.

«Успех в Лиге чемпионов для меня особенный, особенно с учётом давления, которое я испытывал в «ПСЖ». Всякий раз, когда «ПСЖ» вылетал, люди хотели найти козла отпущения, и им становился я. Это было плохо. Надеюсь, «ПСЖ» в будущем выиграет этот трофей, потому что у меня там осталось много друзей», - сказал Силва.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, ПСЖ, Тьяго Силва
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