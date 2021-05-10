УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов

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10 Мая 2021, 10:41,
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УЕФА планирует обновить логотип Лиги чемпионов перед стартом следующего сезона турнира. Об этом информирует портал Footy Headlines посредством своего твиттер-аккаунта.
Ранее сообщалось, что организация утвердила реформу Лиги чемпионов с 2024 года. В турнире примут участие 36 клубов вместо традиционных 32.
В финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов встретятся английские топ-клубы - лондонский «Челси» будет противостоять «Манчестер Сити».
Решающий поединок самого престижного клубного турнира пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Exclusive: UEFA Champions League 2021 Logo Leaked: https://t.co/WFDFabyweL— Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 9, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: УЕФА, Лига Чемпионов