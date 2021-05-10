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УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов

10 Мая 2021, 10:41,

УЕФА планирует обновить логотип Лиги чемпионов перед стартом следующего сезона турнира. Об этом информирует портал Footy Headlines посредством своего твиттер-аккаунта.

Ранее сообщалось, что организация утвердила реформу Лиги чемпионов с 2024 года. В турнире примут участие 36 клубов вместо традиционных 32.

В финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов встретятся английские топ-клубы - лондонский «Челси» будет противостоять «Манчестер Сити».

Решающий поединок самого престижного клубного турнира пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: УЕФА, Лига Чемпионов
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