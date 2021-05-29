Лига чемпионов 2020-2021
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Чеферин выступил за финал четырёх в Лиге чемпионов

29 Мая 2021, 12:32,

Глава УЕФА Александер Чеферин выступил за реформу Лиги чемпионов. Руководитель хотел бы ввести финал четырех в самом престижном клубном турнире.

«Я поддерживаю вариант финала четырех в ЛЧ. Это был бы хороший шаг для получения дохода, только нужно все правильно организовать. Этот вариант обсуждается, но пока решение не принято. Нам очень понравился финал восьми в минувшем сезоне», - приводит слова Чеферина издание L'Equipe.

Напомним, что сегодня, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В решающем поединке встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александер Чеферин
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