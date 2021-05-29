​Звезда Голливуда обратился к игрокам «Челси» перед финалом Лиги чемпионов

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29 Мая 2021, 18:12,
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Звёздный актёр Голливуда Мэттью Макконахи записал видеообращение, которое затем разместил на своей официальной страничке в Twitter «Челси». Звезда «Интерстеллара» и других фильмов пожелал удачи лондонскому клубу в финале.
«Пулишич и другие парни в синем! Вы знаете, что нужно делать на поле, - взять трофей», - сказал Макконахи, добавив свою фирменную фразу - Alright.
«Челси» выступит в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории. В 2008 году «пенсионеры» уступили «Манчестер Юнайтед», а четырьмя годами позже – обыграли «Баварию». В обоих случаях всё решалось в серии одиннадцатиметровых.
CHELSEA! Good vibes from @mcconaughey. #UCLFinal pic.twitter.com/J69MHwwiTy— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Мэттью Макконахи