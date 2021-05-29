​Звезда Голливуда обратился к игрокам «Челси» перед финалом Лиги чемпионов

Звёздный актёр Голливуда Мэттью Макконахи записал видеообращение, которое затем разместил на своей официальной страничке в Twitter «Челси». Звезда «Интерстеллара» и других фильмов пожелал удачи лондонскому клубу в финале.

«Пулишич и другие парни в синем! Вы знаете, что нужно делать на поле, - взять трофей», - сказал Макконахи, добавив свою фирменную фразу - Alright.

«Челси» выступит в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории. В 2008 году «пенсионеры» уступили «Манчестер Юнайтед», а четырьмя годами позже – обыграли «Баварию». В обоих случаях всё решалось в серии одиннадцатиметровых.