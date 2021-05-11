УЕФА рассматривает два города для проведения финала Лиги чемпионов

В УЕФА пока не приняли окончательного решения о месте проведения финального поединка текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Как сообщает посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира, решающий матч наверняка будет перенесен из Стамбула, а вот новое место проведения встречи пока не определено. УЕФА рассматривает два места организации противостояния - Лондон и Лиссабон. Окончательное решение будет принято в самое ближайшее время.

В финале Лиги чемпионов встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Поединок запланирован на субботу, 29 мая. Изначально матч должен был пройти в Стамбуле, однако власти Великобритании включили Турцию в запрещенный список для посещения из-за пандемии Covid-19.