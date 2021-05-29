Вратарь «Манчестер Сити» готовится бить пенальти в финале Лиги чемпионов

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон собирается стать одним из пенальтистов в игре против «Челси», если финал Лиги чемпионов 2020/21 дойдёт до серии одиннадцатиметровых.

На последней тренировке перед финалом Лиги чемпионов Эдерсон пробил 11 пенальти, 10 из которых успешно реализовал, как передаёт TNT Sports.

В феврале 2021 года главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что в команде есть проблемы с реализацией пенальти. Испанский специалист предположил, что Эдерсон может стать штатным пенальтистом.

Финал Лиги Европы 2020/21 между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» дошёл до серии пенальти, и английский клуб проиграл из-за промаха голкипера Давида де Хеа.