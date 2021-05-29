Лига чемпионов 2020-2021
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Вратарь «Манчестер Сити» готовится бить пенальти в финале Лиги чемпионов

29 Мая 2021, 00:56,

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон собирается стать одним из пенальтистов в игре против «Челси», если финал Лиги чемпионов 2020/21 дойдёт до серии одиннадцатиметровых. 

На последней тренировке перед финалом Лиги чемпионов Эдерсон пробил 11 пенальти, 10 из которых успешно реализовал, как передаёт TNT Sports.

В феврале 2021 года главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что в команде есть проблемы с реализацией пенальти. Испанский специалист предположил, что Эдерсон может стать штатным пенальтистом. 

Финал Лиги Европы 2020/21 между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» дошёл до серии пенальти, и английский клуб проиграл из-за промаха голкипера Давида де Хеа. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Сити, Эдерсон Мораес
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
29 Мая 2021, 01:20

Чует мое сердце, не будет пенальти, все решится в процессе игры, либо одни, либо другие!!!

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