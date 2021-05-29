​«Манчестер Сити» и «Челси» назвали составы на финал Лиги чемпионов

В субботу вечером Порту станет центром внимания всей футбольной Европы. Здесь на стадионе «Драгау» за трофей Лиги чемпионов сразятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола доверил место в стартовом составе своей команды таким игрокам: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Зинченко, Гюндоган, де Брёйне, Фоден, Бернарду Силва, Марез, Стерлинг.

Томас Тухель, в свою очередь, решил положиться на следующих исполнителей: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Чилвел, Канте, Жоржиньо, Маунт, Хаверц, Вернер.

Стартовый свисток на «Драгау» испанский рефери Антонио Матеу Лаос даст в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию во всех красках и подробностях на портале LiveResult.

Отметим, что «Челси» в третий раз выступит в финале Лиги чемпионов (победа и поражение), а «Манчестер Сити» добрался до финала впервые.