Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Финал Лиги чемпионов может пройти в Англии

06 Мая 2021, 15:33,

«Астон Вилла» обратилась в Футбольную ассоциацию Англии и УЕФА с предложением стадиона «Вилла Парк» в качестве альтернативного места проведения финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в Турции складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, поэтому поездка на финал Лиги чемпионов 8 тысяч английских фанатов может стать проблемой.

В настоящее время проводится оценка того, насколько стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме готов к проведению игры под эгидой УЕФА.

Sky отмечает, что перенос финала Лиги чемпионов на столь поздней стадии будет лишь крайней мерой, поскольку от такого решения проиграют многие – спонсоры, вещатели и так далее. УЕФА по-прежнему настроен проводить финальный поединок в Стамбуле.

В финале Лиги чемпионов сыграют две команды из Англии – «Челси» и «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола