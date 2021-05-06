​Финал Лиги чемпионов может пройти в Англии

«Астон Вилла» обратилась в Футбольную ассоциацию Англии и УЕФА с предложением стадиона «Вилла Парк» в качестве альтернативного места проведения финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в Турции складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, поэтому поездка на финал Лиги чемпионов 8 тысяч английских фанатов может стать проблемой.

В настоящее время проводится оценка того, насколько стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме готов к проведению игры под эгидой УЕФА.

Sky отмечает, что перенос финала Лиги чемпионов на столь поздней стадии будет лишь крайней мерой, поскольку от такого решения проиграют многие – спонсоры, вещатели и так далее. УЕФА по-прежнему настроен проводить финальный поединок в Стамбуле.

В финале Лиги чемпионов сыграют две команды из Англии – «Челси» и «Манчестер Сити».