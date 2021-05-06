Почему Лигу чемпионов выиграет «Манчестер Сити»

Определились финалисты Лиги чемпионов. Главный еврокубок разыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему явным фаворитом решающего матча будут подопечные Хосепа Гвардиолы.

В среду Хосеп Гвардиола смотрел второй полуфинал Лиги чемпионов в ожидании соперника «Манчестер Сити» и наверняка с финальным свистком облегчённо выдохнул. Из двух соперников «горожанам» выпал более подходящий. Речь не о том, что «Челси» слабее «Реала», очные встречи показали противоположное. Просто лондонцы больше подходят «Сити».

Зинедин Зидан за годы своей тренерской карьеры наглядно показал два своих главных умения. Во-первых, «Реал» умеет выигрывать ключевые матчи, а во-вторых, француз лучше всех умеет приспосабливаться к оппонентам. Первое качество эфемерно, его нельзя измерить, однако оно бьет по психологии соперника.

Второе же качество Зидана очень понятно. «Реал» может приспособиться к любому сопернику и действует от него. Если бы соперником «Манчестер Сити» стали мадридцы, в финале мы бы, вероятно, получили типичного Гвардиолу. Того, который пытается сделать неожиданный ход, чтобы обмануть соперника, ломая свою игру, что приводит к печальным последствиям.

В матче против «Челси» Гвардиоле нет смысла что-то выдумывать. Примерно понятно, какой будет у лондонцев план на игру, каков будет состав, на что будет делать ставку Тухель. Немец не склонен к сюрпризам и не будет подстраиваться под «Сити» в широком смысле. Конечно, будут тонкие настройки под соперника, как это всегда бывает. Тухель ведь именно маленькой перестановкой роли Маунта в первом матче против «Реала» и получил преимущество. Однако против «Сити» это едва ли сработает. У Гвардиолы очень умные футболисты, которые способны быстро реагировать на ситуацию, а состав позволяет быть гибким даже по ходу матча.

Проблема «Челси» на фоне «Манчестер Сити» ещё и в другом. «Горожане» в этом сезоне имеют почти идеально выстроенную систему игры, где каждый понимает свою роль. Гвардиолу многие ругали за то, что прививает своим командам владение мячом ради владения. Однако в этом сезоне «Сити» развил это умение до очень высокого уровня. «Горожане» держат мяч либо для проведения атак, которые развиваются в своей логике, либо для сдерживания соперника. Но и во втором случае логика понятна.

Как «Челси» может сломать эту систему — просто непонятно. Конечно, можно рассчитывать на гениальную игру Канте, который успевает повсюду в последнее время, но его одного мало. Рассчитывать же на быстрые прорывы атакующей группы «Челси» тоже не стоит — «Манчестер Сити» только что полностью нейтрализовал подобный стиль «ПСЖ». Гвардиолу этим не удивить, он знает, как лишать подобных козырей.

В общем, с большой долей вероятности «Манчестер Сити» наконец-то выиграет главный клубный трофей Европы. «Горожане» выглядят очевидным фаворитом. Помешать им могут, пожалуй, лишь два фактора. Гвардиола может всё же перемудрить и сломать систему игры, ну и не стоит исключать фактор случайности, глупой ошибки или жуткого невезения, который перевернёт шахматную доску. В нормальных условиях «Манчестер Сити» должен спокойно побеждать.

Андрей Центров