​Гвардиола: «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира в ближайшие годы»

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30 Мая 2021, 09:28,
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Хосеп Гвардиола принёс «Манчестер Сити» первый финал Лиги чемпионов в истории клуба, но в решающей битве за трофей команда проиграла «Челси» (0:1). Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола не потерял оптимизм, несмотря на неудачу.
«Челси» - очень хорошая команда, но мы здорово им противостояли. Во втором тайме мы заслуживали забить гол, но не смогли этого сделать.
Сейчас я хочу поехать домой к своей семье. Я давно их не видел. Затем я вернусь в клуб. В ближайшие несколько лет «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира», - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола должен помнить, что следующий год уже занят...народная команда застолбила себе место победителя...))) объявив об этом на всю европу...))) гроза всех грандов идет за трофеем...))) всем бояться...)))
Пока не построишь второй или третий план на игру (не долбяс башкой об стену под названием "тики така") не будет никакого кубка ЛЧ!!!...
Ну вообще то шити даже не клуб а недоклуб !!!
Он так каждый год будет говорить после очередного обсирательства.
Обязательно! Как только шейхи вольют в клуб ещё пару лярдов.
кубок лиги их потолок