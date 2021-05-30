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​Гвардиола: «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира в ближайшие годы»

30 Мая 2021, 09:28,

Хосеп Гвардиола принёс «Манчестер Сити» первый финал Лиги чемпионов в истории клуба, но в решающей битве за трофей команда проиграла «Челси» (0:1). Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола не потерял оптимизм, несмотря на неудачу.

«Челси» - очень хорошая команда, но мы здорово им противостояли. Во втором тайме мы заслуживали забить гол, но не смогли этого сделать.

Сейчас я хочу поехать домой к своей семье. Я давно их не видел. Затем я вернусь в клуб. В ближайшие несколько лет «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира», - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (6)
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5
jUMPER
30 Мая 2021, 14:54

Хосеп Гвардиола должен помнить, что следующий год уже занят...народная команда застолбила себе место победителя...))) объявив об этом на всю европу...))) гроза всех грандов идет за трофеем...))) всем бояться...)))

1
Misha_diablo_football
30 Мая 2021, 14:13

Пока не построишь второй или третий план на игру (не долбяс башкой об стену под названием "тики така") не будет никакого кубка ЛЧ!!!...

1
Артур Измаилов
30 Мая 2021, 11:26

Ну вообще то шити даже не клуб а недоклуб !!!

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0
Allegro
30 Мая 2021, 10:24

Он так каждый год будет говорить после очередного обсирательства.

3
Sergo
30 Мая 2021, 09:34

Обязательно! Как только шейхи вольют в клуб ещё пару лярдов.

1
Артур Измаилов
30 Мая 2021, 11:36

кубок лиги их потолок

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