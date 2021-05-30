​Гвардиола: «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира в ближайшие годы»

Хосеп Гвардиола принёс «Манчестер Сити» первый финал Лиги чемпионов в истории клуба, но в решающей битве за трофей команда проиграла «Челси» (0:1). Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола не потерял оптимизм, несмотря на неудачу.

«Челси» - очень хорошая команда, но мы здорово им противостояли. Во втором тайме мы заслуживали забить гол, но не смогли этого сделать.

Сейчас я хочу поехать домой к своей семье. Я давно их не видел. Затем я вернусь в клуб. В ближайшие несколько лет «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира», - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.