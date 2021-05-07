Лига чемпионов 2020-2021
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​АПЛ побьёт рекорд Ла Лиги и впервые за 9 лет завершит сезон на 1 месте таблицы коэффициентов

07 Мая 2021, 14:20,

АПЛ впервые за девять лет завершит сезон на вершине таблицы коэффициентов УЕФА, сместив оттуда Ла Лигу. Более того, Англия побьёт рекорд по количеству набранных очков в таблицу коэффициентов за один сезон. Поскольку финал Лиги чемпионов точно выиграет английская команда, минимальным показателем сезона 2020/2021 у англичан будет 24,214. Ранее лучший результат показывали испанские клубы в сезоне 2015/2016 - 23,928 балла. Информация размещена на сайте ESPN.

Отметим, что в финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», а в финале Лиги Европы – «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Манчестер Сити, Вильярреал, Апл, Ла Лига
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