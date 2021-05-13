Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» и «Челси» сразятся за трофей не в Стамбуле, а в Порту. Дело в том, что Великобритания внесла Турцию в «красный список», и в случае поездки в Стамбул игрокам и фанатам пришлось бы отбывать карантин за свой счёт по возвращению.

В своём заявлении Чеферин отметил, что проведение финальной игры без зрителей УЕФА не рассматривал.

«Лишить болельщиков возможности лично увидеть такой матч было недопустимо, и я рад, что компромисс был найден», - сказал глава УЕФА.

Также Чеферин поблагодарил власти Португалии, в том числе и футбольные, за то, что они решили вопрос с финалом в сжатые сроки. Выразил Александер благодарность и футбольным властям Англии, которые пытались решить вопрос с проведением игры на своей земле.

Президент УЕФА выразил надежду, что в будущем Стамбул всё же примет финал Лиги чемпионов. Турецкий город лишился такой возможности второй год кряду.