Канчельскис оценил шансы в финале Лиги чемпионов

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29 Мая 2021, 14:30,
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Бывший футболист национальной сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался относительного грядущего финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити».
«В финалах нет фаворита. Мы видим по финалу ЛЕ, где «МЮ» проиграл, что бессмысленно отдавать кому-то предпочтения. Шансы здесь 50 на 50», - приводит слова Канчельскиса издание «Спорт-экспресс».
Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в субботу, 29 мая, в Португалии на стадионе «Драгау». Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Андрей Канчельскис