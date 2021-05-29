Канчельскис оценил шансы в финале Лиги чемпионов

Бывший футболист национальной сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался относительного грядущего финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити».

«В финалах нет фаворита. Мы видим по финалу ЛЕ, где «МЮ» проиграл, что бессмысленно отдавать кому-то предпочтения. Шансы здесь 50 на 50», - приводит слова Канчельскиса издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в субботу, 29 мая, в Португалии на стадионе «Драгау». Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.