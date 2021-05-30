​Селюк рассказал, что нужно Гвардиоле для снятия проклятия шаманов

Даже в Англии перед финальным поединком Лиги чемпионов вспоминали слова Дмитрия Селюка о проклятии Хосепа Гвардиолы. Несколько лет назад агент сказал, что африканские шаманы прокляли Гвардиолу из-за его отношения к легенде «Манчестер Сити» Яя Туре. Теперь, после поражения «горожан» в финале Лиги чемпионов, Селюк рассказал, что нужно сделать Гвардиоле для снятия проклятия.

«Мы все увидели, что проклятие африканских шаманов действует. Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб», - слова Селюка приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что в первом финале Лиги чемпионов в своей истории «Манчестер Сити» проиграл «Челси» - 0:1.