​Селюк рассказал, что нужно Гвардиоле для снятия проклятия шаманов

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30 Мая 2021, 09:36,
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Даже в Англии перед финальным поединком Лиги чемпионов вспоминали слова Дмитрия Селюка о проклятии Хосепа Гвардиолы. Несколько лет назад агент сказал, что африканские шаманы прокляли Гвардиолу из-за его отношения к легенде «Манчестер Сити» Яя Туре. Теперь, после поражения «горожан» в финале Лиги чемпионов, Селюк рассказал, что нужно сделать Гвардиоле для снятия проклятия.
«Мы все увидели, что проклятие африканских шаманов действует. Чтобы снять проклятие, Гвардиола должен пригласить Яя Туре в свой штаб», - слова Селюка приводит на своих страницах sport24.
Напомним, что в первом финале Лиги чемпионов в своей истории «Манчестер Сити» проиграл «Челси» - 0:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Яя Туре, Дмитрий Селюк
А заодно взять и Селюка личным пресс-атташе!