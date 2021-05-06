«Осталась одна игра»: Терри поздравил «Челси» с выходом в финал ЛЧ

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06 Мая 2021, 11:45,
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Экс-капитан лондонского «Челси» Джон Терри отреагировал на выход «пенсионеров» в финал Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с мадридским «Реалом». Подопечные Томаса Тухеля обыграли «сливочных» с общим счетом 3:1 (1:1, 2:0).
«Мои поздравления «Челси». Осталась всего одна игра», - написал Джон в инстаграм-аккаунте, прикрепив детскую фотографию полузащитника Мэйсона Маунта.
В решающем поединке «Челси» сыграет против «Манчестер Сити». Поединок между английскими командами состоится 29 мая в Стамбуле.
Напомним, что «горожане» в полуфинале Лиги чемпионов прошли французский «ПСЖ» (2:1, 2:0).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Джон Терри