«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов

«Челси» выдал отличный матч против мадридского «Реала» и создал ворох моментов, но долгое время исход противостояния был под вопросом. Тем не менее, итоговая победа лондонцев заслужена, так что теперь Стамбуле состоится английский финал.

В среду в Лондоне определялся второй финалист Лиги чемпионов. «Челси» принимал мадридский «Реал» и после гостевых 1:1 в первом матче выглядел фаворитом. Тем не менее, подопечные Зинедина Зидана в последние годы доказали, что лучше всех в мире умеют выигрывать решающие поединки, так что расслабляться «синим» точно никак было нельзя.

Уже в дебюте команды обменялись дальними ударами. Сначала после выстрела Крооса в игру вступил Менди, а затем Куртуа кулаками парировал попытку Рюдигера. При этом на первых минутах, пожалуй, именно «Челси» выглядел активнее. Вскоре Маунт здорово прошёл по левому флангу, но он ничем не закончился. Затем лондонцы заработали право на штрафной, который, правда, ничем не закончился. Мадридцев ответили ударом Модрича без помех, но Менди оказался на месте, а лондонцы усилиями Вернера забили, но немец залез в офсайд.

Первый опасный момент в матче был организован после того, как стартовый тайм чуть перевалил за свою половину. Бензема с линии штрафной пробил в угол, но Менди в красивом прыжке парировал мяч на угловой. В следующей атаке «Челси» забил. После быстрой атаки лондонцев Канте сделал передачу в штрафную на Хаверца, который эффектно подсекал футбольный снаряд над Куртуа. Мяч попал в перекладину и взмыл воздух, а когда опустился, нашёл голову одинокого Вернера, который с пары метров промахнуться просто не мог.

Скорости тут же возросли, и «Реал» мог быстро сравнять счёт. После навеса с левого фланга Бензема головой красиво пробил под перекладину, но Менди вновь выручил свою команду в великолепном прыжке. Угловой мадридцам ничего опасного не принёс, более того, он завершился предупреждением для Серхио Рамоса. В итоге, на перерыв «Челси» ушёл, ведя в счете.

В начале второго тайма лондонцы были в шаге от того, чтобы увеличить счёт. После навеса справа Хаверц выиграл борьбу у Милитао и головой пробил, но вновь угодил в перекладину. На этот раз мяч после попадания в каркас отлетел за пределы поля. Вскоре после навеса со штрафного уже Тьяго Силва пробил головой, но чуть выше цели. Тут же лондонцы здорово разыграли мяч справа, и Маунт вырвался на рандеву с Куртуа, но также отправил мяч над перекладиной. Затем один на один с бельгийцем уже вышел Хаверц, но переиграть голкипера не смог.

В середине второго тайма лондонцы продолжали транжирить моменты. «Челси» убежал в очень быструю атаку, и после передачи Вернера с глазу на глаз с Куртуа оказывался Канте, но Вальверде в подкате успел помешать французу забить. За семнадцать минут до конца матча после углового Тьяго Силва головой вновь отправил мяч мимо цели. Почти тут же после прострела Пулишича справа каких-то сантиметров не хватило Хаверцу, чтобы замкнуть.

За пять минут до конца матча «Челси» все же забил второй мяч. Канте перехватил мяч у чужой штрафной, сделал передачу на Пулишича, который выдержал паузу и от лицевой выкатил футбольный снаряд на Маунта, который с пары метров уже не промахнулся.

Таким образом, вторым финалистом главного клубного турнира мира стал «Челси». Как известно, ранее первым стал «Манчестер Сити», поэтому нас ждёт английский финал. Решающий матч запланирован на 29 мая в Стамбуле. «Реал» же теперь может все силы сконцентрировать на чемпионате, где ведёт активную борьбу за победу.

Андрей Центров