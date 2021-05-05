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«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов

05 Мая 2021, 23:54,

«Челси» выдал отличный матч против мадридского «Реала» и создал ворох моментов, но долгое время исход противостояния был под вопросом. Тем не менее, итоговая победа лондонцев заслужена, так что теперь Стамбуле состоится английский финал.

Протокол игры  
Челси 2:0 Реал Мадрид
(1:0) Вернер Тимо 28'    
(2:0) Маунт Мэйсон 85'    
Менди Эдуар Кристенсен Андреас   39' Силва Тьяго Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар   88' (Джеймс Рис II (   88') Канте Н'Голо Жоржиньо II   14' Чилуэлл Бен Маунт Мэйсон   88'   89' (Зиеш Хаким (   89') Хаверц Кай Вернер Тимо   67' (Пулишич Кристиан (   67')
Запасные: Эмерсон Палмиери Зума Курт Хадсон-Одои Каллум Абрахам Тэмми Гилмор Билли Алонсо Маркос Кабальеро Вилли Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
Куртуа Тибо Милитао Эдер Рамос Серхио   37' Начо Игнасио   62' Винисиус Жуниор   63' (Асенсио Марко (   63') Модрич Лука Каземиро Карлос   76' (Родриго (   76') Кроос Тони   72' Менди Ферлан   63' (Вальверде Федерико (   63'   90') Бензема Карим Азар Эден   89' (Диас Мариано (   89')
Запасные: Альтубе Диего Бланко Антонио Одриосола Альваро Марсело Виера Лунин Андрей Аррибас Серхио Иско Аларкон Гутьеррес Мигель
05 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

В среду в Лондоне определялся второй финалист Лиги чемпионов. «Челси» принимал мадридский «Реал» и после гостевых 1:1 в первом матче выглядел фаворитом. Тем не менее, подопечные Зинедина Зидана в последние годы доказали, что лучше всех в мире умеют выигрывать решающие поединки, так что расслабляться «синим» точно никак было нельзя.

Уже в дебюте команды обменялись дальними ударами. Сначала после выстрела Крооса в игру вступил Менди, а затем Куртуа кулаками парировал попытку Рюдигера. При этом на первых минутах, пожалуй, именно «Челси» выглядел активнее. Вскоре Маунт здорово прошёл по левому флангу, но он ничем не закончился. Затем лондонцы заработали право на штрафной, который, правда, ничем не закончился. Мадридцев ответили ударом Модрича без помех, но Менди оказался на месте, а лондонцы усилиями Вернера забили, но немец залез в офсайд.

Первый опасный момент в матче был организован после того, как стартовый тайм чуть перевалил за свою половину. Бензема с линии штрафной пробил в угол, но Менди в красивом прыжке парировал мяч на угловой. В следующей атаке «Челси» забил. После быстрой атаки лондонцев Канте сделал передачу в штрафную на Хаверца, который эффектно подсекал футбольный снаряд над Куртуа. Мяч попал в перекладину и взмыл воздух, а когда опустился, нашёл голову одинокого Вернера, который с пары метров промахнуться просто не мог.

Скорости тут же возросли, и «Реал» мог быстро сравнять счёт. После навеса с левого фланга Бензема головой красиво пробил под перекладину, но Менди вновь выручил свою команду в великолепном прыжке. Угловой мадридцам ничего опасного не принёс, более того, он завершился предупреждением для Серхио Рамоса. В итоге, на перерыв «Челси» ушёл, ведя в счете.

В начале второго тайма лондонцы были в шаге от того, чтобы увеличить счёт. После навеса справа Хаверц выиграл борьбу у Милитао и головой пробил, но вновь угодил в перекладину. На этот раз мяч после попадания в каркас отлетел за пределы поля. Вскоре после навеса со штрафного уже Тьяго Силва пробил головой, но чуть выше цели. Тут же лондонцы здорово разыграли мяч справа, и Маунт вырвался на рандеву с Куртуа, но также отправил мяч над перекладиной. Затем один на один с бельгийцем уже вышел Хаверц, но переиграть голкипера не смог.

В середине второго тайма лондонцы продолжали транжирить моменты. «Челси» убежал в очень быструю атаку, и после передачи Вернера с глазу на глаз с Куртуа оказывался Канте, но Вальверде в подкате успел помешать французу забить. За семнадцать минут до конца матча после углового Тьяго Силва головой вновь отправил мяч мимо цели. Почти тут же после прострела Пулишича справа каких-то сантиметров не хватило Хаверцу, чтобы замкнуть.

За пять минут до конца матча «Челси» все же забил второй мяч. Канте перехватил мяч у чужой штрафной, сделал передачу на Пулишича, который выдержал паузу и от лицевой выкатил футбольный снаряд на Маунта, который с пары метров уже не промахнулся.

Таким образом, вторым финалистом главного клубного турнира мира стал «Челси». Как известно, ранее первым стал «Манчестер Сити», поэтому нас ждёт английский финал. Решающий матч запланирован на 29 мая в Стамбуле. «Реал» же теперь может все силы сконцентрировать на чемпионате, где ведёт активную борьбу за победу.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Реал Мадрид, Челси
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Комментарии (27)
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3
Matteo
06 Мая 2021, 00:14

Уж очень сильно раздражали комментаторы, слишком уж открыто топили за гол Реала. А уж их неуместные упреки в сторону Пулишича, который молниеносно ушел в отрыв, уложил на пятую точку носатого и отдал голевой пас, вообще полный финиш.
Ждал тяжелого противостояния, но по сути Челси сам себе создал проблемы, по хорошему прибить этот Мадрид можно было еще в первом матче.
Дрогба на пару с ветеранами наверное вообще ржали весь матч при просмотре, учитывая как бережно и в тоже время умело в 2012 неумолимо убивали всех соперников потрясающей реализацией моментов.
Не удивился даже как-то быдлячеству некоторых игроков Реала, что только усилило радость от выхода в финал.
Но объективно, МС будет самым сложным и тяжелым соперником. И такую россыпь моментов никто дарить уже не будет. Все это напряжение и надежды Реала создал сам Челси своим ужасным отношением к голевым моментам, хотя в любом случае это потрясающий взлет.
Ни за чтобы не поверил в январе, что Челси будет играть в финале ЛЧ и сверх уверенно возить Реал мордой по газону.

1
Bub
06 Мая 2021, 00:20

Ну вспомнил Вождя...
Даже у простихоспидя Малуды реализация была на порядок выше в таких моментах :)

3
старый ХЬЮ
06 Мая 2021, 00:13

Восемь лет мы ждали этого. Еще бы сделать один уверенный шаг.

2
redwhite1959
06 Мая 2021, 00:09

"Челси" был лучше - мобильнее и агрессивнее - моложе одним словом! Трио Маунт - Канте - Хаверц полностью переиграли Каземиро - Модрич - Кроос. Хаверц - лучший игрок матча! С его приходом - наконец-то - сложился "пазл" у "аристократов" - к хорошим в целом игрокам добавился "мозг" команды. Впечатляет и то, что такие как Пулишич и Зиеш - технари сидят на лавке как "засадной полк" и только ждут момента, чтобы выйти на поле и "добавить жАру" в игре своей команды! Эра ВЕЛИКОГО "Реала" подошла к концу - похоже - со следующего сезона НОВЫЙ тренер будет строить НОВУЮ команду...

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3
jUMPER
06 Мая 2021, 00:09

Мадридский дом престарелых продемонстрировал сегодня свой каменный век...))) Счет должен был быть не приличным...)))

1
fireland
06 Мая 2021, 00:08
Вот как теперь уснуть ? Это финал! Финал ЛЧ! Всего шаг до второго ушастика. Но сделать его надо через машину Пепа. Сити уже обыгрывали, но то полуфинал КА. А тут ставки высоки. Надеюсь Пеп опять переиграет сам себя. А Тухель заслужил взять ЛЧ. Как и Тьаго Сильва. 37 лет человеку, а выдает топовый матч.
0
Element-22
06 Мая 2021, 00:06

В финале лично для меня фаворита нет. Сити не раз в отдельно взятых матчах садился в лужу из-за непонятных ходов Гвардиолы, а тут целый финал, можно на весь мир прогреметь гениальной тактикой).. вообще встретятся две самые организованные команды на данный момент. Самые простые и пашущие. Но у Челси есть Канте.

0
skywoker
06 Мая 2021, 00:06

вот у меня на работе если сотрудник пинает балду - его без объяснений причины выкидывают на улицу
тут аналогично
игроки барсы/реала/атлетико чистили трубу весь сезон, но получают миллионы
еще и в супер лигу хотят
когда комментатор сказал - "видно, игроки реала устают", прям бомбануло

0
gresnik
06 Мая 2021, 00:05

поздравляю фанов пенсов...переиграли на всех линиях и показали,что РМ сейчас уже отработанный материал имея в виду игроков на поле...слишком старые...от 30 и выше...
Но без обид ставлю на победу МС чисто по игрокам там класс выше на 2-3 раза..один КДБ чего стоит..вот..не буду не за кого болеть...надеюсь будет хороший футбол в финале)

1
pol-black
06 Мая 2021, 00:05

гомнофутбол не победил. думал, что мадрид накажет пенсов за нереализацию и забьёт Бенз шальной голешник. но не срослось. у мадрида шансов не было практически забить. никакущая атака сегодня была. фанов Челси - с выходом в финал! аглицкий финал по делу!

1
Bub
06 Мая 2021, 00:01

По правде сказать, во всей этой истории тупо не повезло ПСЖ.
Сложись пары по другому - Сити вынес бы ЭТОТ Реал еще в первом матче, а ПСЖ прошел бы синих - с такой реализацией, как у пенсов.... И финал был бы ПСЖ-Сити.
А сейчас... Даже и не знаю, на кого ставить то. Сити все еще Сити, как ни крути.
А от пенсов сегодня можно ожидать все, что угодно - могут уснуть на поле, а могут начать разносить соперника. Чистой воды русская рулетка, с какой ноги встанут в то утро, так и...

0
snk6565
06 Мая 2021, 00:06

ПСЖ нечего делать в финале...это сборище мерзотных тварей, показавших всю свою сущность в двух полуфинальных матчах

1
gresnik
06 Мая 2021, 00:08

в ПСЖ правит НеЙМАР и его туса...тренер так для галочки)))

1
Bub
06 Мая 2021, 00:07

Есть чего делать или нет - это уже другой разговор.
Но из двух имеющихся пар, сложись оин по другому, вариантов бы у синих не было. Как и у Реала по любому.

0
snk6565
06 Мая 2021, 00:11

Но...тем не менее и ПСЖ и Реал вынесли абсолютно по делу...а если бы у бабушки...и далее по тексту

1
Bub
06 Мая 2021, 00:13

Ну эт ессссно, вопросов нет :)

0
Element-22
06 Мая 2021, 00:10

Вот такой собранный, работающий как швейцарские часы Челси, уступил бы разбалансированному сброду петушков? Смешно… они ещё в Мюнхене должны были пятёру выхватить, не меньше.

1
Bub
06 Мая 2021, 00:12

У этих швейцарских часов явно китайский механизЬм какой то :О)))))))))))))))))))))

1
Element-22
06 Мая 2021, 00:01

у лысых што, какой-то челлендж? какие нафиг 3 защитника? какой нафиг Винисиус вингбек, а Милитао правый защитник? шо там говорил Зидан в перерыве финала против Ювентуса? дословно не помню, но суть следующая: квадрат - пас на фланг - навес. всё! ну если твоя команда мёртвая, если она еле волочит ноги, упрости игру! на кой чёрт от своих ворот выходить через мелкий пас, когда молодняк соперника тебя так свирепо прессингует? один нормальный закидон на Бензема прошёл - сразу чудо-спасение Менди.
----------
Челси просто уничтожил Реал во всех аспектах игры. Тухель перекрыл все щели, а там, где они всё-таки изредка возникали, был монстр под седьмым номером. и если Нголо, если не применять особый вид извращения и не двигать его под нападающих, всегда был питбулем, то немец очень удивляет. я всегда думал, что это бестолковый тренер, не способный поставить командную игру, но сейчас оказывается, что без самволюблённых гребней, пафосных петушков, которые не хотят выполнять черновую работу, это прекрасный, умный специалист. пенсы действуют как единый механизм и это не кажется затянувшимся медовым месяцем. с победой!

3
ARTUR
05 Мая 2021, 23:59

поздравляю апл с выходом в финал . реал был хуже ...

2
Boris
05 Мая 2021, 23:58

Молодцы пенсионеры, в одну калитку переиграли Реал. Но при этом надо понимать, что с такой реализацией моментов шансов против Сити почти нет.

1
779
05 Мая 2021, 23:57

Челси по делу в финале. Преимущество в обоих матчах во многих компонентах.
Но решающим, мне кажется, оказалась сегодняшняя неспособность основных мастодонтов Реала на взрыв, полёт, тотальное давление. Физическая неспособность.
Английский финал это несколько местечково, но никак не скажешь, что несправедливо. Ждал борьбы от Баварии и ПСЖ, но не срослось.
МС весь сезон доминирует в АПЛ, а Челси очень сильно взлетел с Тухелем. Будет очень интересно. Пеп есть Пеп, но Челси сейчас образец организации и прагматики.

4
Oleg-Chelsea
05 Мая 2021, 23:57

Молодцы, парни!!! Так держать!!!

1
pol-black
06 Мая 2021, 00:02

поддержка сработала )))

2
Oleg-Chelsea
06 Мая 2021, 00:06

5+ Точно, это как в караоке я люблю говорить, если кто-то выбивает 100 из 100: "Это только благодаря моей подтанцовке на заднем фоне"))))))))))))))

0
pol-black
06 Мая 2021, 00:22

)))

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