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Марсело сможет сыграть против «Челси», его выход на поле будет стоить «Реалу» 20 тысяч евро

30 Апреля 2021, 19:57,

Мадридский «Реал» нашёл вариант по решению «проблемы Марсело». Дело в том, что защитника привлекли к региональным выборам, а футбольные матчи не считаются уважительной причиной для отказа. Бразилец будет вынужден работать на избирательном участке во вторник, но на следующий день получит возможность присоединиться к команде в Лондоне. В среду состоится повторный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Diario AS сообщает о том, что перелет Марсело чартером обойдется казне «Реала» в 20 тысяч евро. В клубе разгневаны из-за сложившейся ситуации.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» и «Челси» сыграли вничью 1:1.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Челси, Марсело
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