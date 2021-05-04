Зидан – о матче с «Челси»: «Мы должны играть в свою игру 90 минут, а может даже больше»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Челси».

«Мы должны играть в свою игру 90 минут, а может даже больше. Мы хорошо подготовились к матчу, ведь не каждый день вы играете в полуфинале Лиги чемпионов. Уверен в своих игроках.

Мы должны отдать на поле всё, что у нас есть. Нужно будет рыть землю, чтобы пройти дальше, так мы играли и в первом матче. Моя команда готова к игре с «Челси», - цитирует французского специалиста пресс-службе УЕФА.

Напомним, что первая встреча завершилась вничью 1:1, ответный матч состоится завтра, 5 мая.