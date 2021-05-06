Миятович: «Челси» был лучше по всем показателям, у Зидана ничего не получилось»

Бывший нападающий мадридского «Реала», а ныне спортивный директор «королевского» клуба Предраг Миятович отреагировал на поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (0:2).

«Челси» был лучше «Реала» по всем показателям. В клубе все любят Зинедина Зидана, он многое сделал для нас, однако в этой игре у него ничего не получилось», - передает слова сербского функционера пресс-служба УЕФА.

«Королевский» клуб уступил «пенсионерам» по сумме двух матчей со счетом 1:3 (1:1, 0:2). В финале турнира «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдет в субботу, 29 мая, в Стамбуле на стадионе Олимпийский.