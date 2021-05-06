Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Миятович: «Челси» был лучше по всем показателям, у Зидана ничего не получилось»

06 Мая 2021, 09:50,

Бывший нападающий мадридского «Реала», а ныне спортивный директор «королевского» клуба Предраг Миятович отреагировал на поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (0:2).

«Челси» был лучше «Реала» по всем показателям. В клубе все любят Зинедина Зидана, он многое сделал для нас, однако в этой игре у него ничего не получилось», - передает слова сербского функционера пресс-служба УЕФА.

«Королевский» клуб уступил «пенсионерам» по сумме двух матчей со счетом 1:3 (1:1, 0:2). В финале турнира «Челси» встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдет в субботу, 29 мая, в Стамбуле на стадионе Олимпийский.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Предраг Миятович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола