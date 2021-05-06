Названы претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА представлены несколько претендентов на звание лучшего футболиста по итогам ответных поединков 1/2 финала Лиги чемпионов.

На этот раз за индивидуальную награду поборются следующие игроки: Н'Голо Канте, Кай Хаверц (оба - «Челси»), Рубен Диаш, Рияд Марез (оба - «Манчестер Сити»).

Напомним, что английские клубы вышли в финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021. На полуфинальной стадии «Челси» одолел мадридский «Реал» (1:1, 2:0), а «Манчестер Сити» оказался сильнее «ПСЖ» (2:1, 2:0).

Финал турнира состоится в субботу, 29 мая. Место проведения встречи - Стамбул (Турция).