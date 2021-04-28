Куртуа: «Ответная игра с «Челси» - небольшой финал»

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о ничейном результате в поединке против лондонского «Челси» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Они добились результата за счет агрессии и высокого темпа. «Челси» полностью выложился, они сделали свое дело.

Ответная игра станет небольшим финалом. Не думаю, что поединок в Лондоне завершится со счетом 0:0. Посмотрим, как пройдет ответная встреча», - приводит слова бельгийского голкипера RMC.

Матч «Челси» - «Реал» пройдет пятого мая на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало - 22:00 по московскому времени.