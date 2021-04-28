Марсело: «Ответный матч будет другим»

Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

«Важно уметь адаптироваться к тому, как играет ваш соперник, нам удалось это сделать, мы выдержали темп. Конечно, нельзя отрицать, что в первые 45 минут матча наш план на игру не работал. Затем мы стали лучше и смогли вернуться. Ответный матч будет другим», - цитирует Марсело пресс-служба УЕФА.

Отметим, что лондонцы открыли счёт в самом начале встречи, но через пятнадцать минут «Реал» восстановил статус-кво.

Ответный матч пройдет в следующую среду, пятого мая.