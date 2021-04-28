Тухель продлил беспроигрышную серию против испанских клубов в Лиге чемпионов

Лондонский «Челси» на выезде противостоял мадридскому «Реалу» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Как информирует пресс-служба УЕФА, наставник «пенсионеров» Томас Тухель пока не проигрывал испанским клубам в ЛЧ. Немецкий специалист семь раз противостоял представителям Примеры. В этих матчах его команды трижды победили и четыре раза сыграли вничью.

Напомним, что ранее Тухель занимал пост главного тренера дортмундской «Боруссии» и французского «ПСЖ».

Ответный матч между «Челси» и «королевским» клубом состоится пятого мая в Лондоне. Начало встречи - 22:00 по московскому времени.