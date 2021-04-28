Капелло: «Ожидал игры на контратаках от «Челси», но получилось наоборот»

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28 Апреля 2021, 08:27,
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Итальянский специалист Фабио Капелло, известный по работе в сборной России, высказался относительно первого поединка между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.
«Перед началом встречи я ожидал, что лондонцы будут играть на контратаках, однако все получилось наоборот. Первый тайм получился интересным, а второй был немного другим.
Бензема? Карим сейчас входит в тройку лучших форвардов мирового футбола. Он уступает только Кейну и Левандовски», - приводит слова Капелло Football-Italia.
Ответная встреча пройдет в Лондоне пятого мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Фабио Капелло