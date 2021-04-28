Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Капелло: «Ожидал игры на контратаках от «Челси», но получилось наоборот»

28 Апреля 2021, 08:27,

Итальянский специалист Фабио Капелло, известный по работе в сборной России, высказался относительно первого поединка между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Перед началом встречи я ожидал, что лондонцы будут играть на контратаках, однако все получилось наоборот. Первый тайм получился интересным, а второй был немного другим.

Бензема? Карим сейчас входит в тройку лучших форвардов мирового футбола. Он уступает только Кейну и Левандовски», - приводит слова Капелло Football-Italia.

Ответная встреча пройдет в Лондоне пятого мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Челси, Фабио Капелло
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола