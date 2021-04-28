Капелло: «Ожидал игры на контратаках от «Челси», но получилось наоборот»

Итальянский специалист Фабио Капелло, известный по работе в сборной России, высказался относительно первого поединка между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Перед началом встречи я ожидал, что лондонцы будут играть на контратаках, однако все получилось наоборот. Первый тайм получился интересным, а второй был немного другим.

Бензема? Карим сейчас входит в тройку лучших форвардов мирового футбола. Он уступает только Кейну и Левандовски», - приводит слова Капелло Football-Italia.

Ответная встреча пройдет в Лондоне пятого мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.