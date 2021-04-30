​Канте признан игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Челси» сыграл вничью в гостях у «Реала» - 1:1. Н’Голо Канте проделал большой объём работы и показал 86% в плане точности передач.

Ответные полуфиналы Лиги чемпионов пройдут уже на следующей неделе – четвёртого и пятого мая. «Челси» свою игру против «Реала» на родном «Стэмфорд Бридж» проведёт в среду вечером.

Тридцатилетний Н’Голо Канте выступает за «Челси» с лета 2016 года.