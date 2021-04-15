​Появилось расписание полуфиналов Лиги чемпионов

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15 Апреля 2021, 14:17,
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Опубликовано расписание полуфиналов Лиги чемпионов. «Реал» и «Челси» первый матч проведут в Испании во вторник, двадцать седьмого апреля, а ответный – в Англии в среду, пятого мая.
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» сразятся во Франции в среду, двадцать восьмого апреля. Ответная встреча в Англии запланирована на вторник, четвёртое мая.
Финальная игра Лиги чемпионов пройдёт двадцать девятого мая. Битву за трофей примет Стамбул.
У трофея Лиги чемпионов в этом сезоне будет новый обладатель, поскольку действующий победитель турнира – «Бавария» - вылетела на стадии четвертьфинала.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Манчестер Сити, ПСЖ