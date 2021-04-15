Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Появилось расписание полуфиналов Лиги чемпионов

15 Апреля 2021, 14:17,

Опубликовано расписание полуфиналов Лиги чемпионов. «Реал» и «Челси» первый матч проведут в Испании во вторник, двадцать седьмого апреля, а ответный – в Англии в среду, пятого мая.

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» сразятся во Франции в среду, двадцать восьмого апреля. Ответная встреча в Англии запланирована на вторник, четвёртое мая.  

Финальная игра Лиги чемпионов пройдёт двадцать девятого мая. Битву за трофей примет Стамбул.

У трофея Лиги чемпионов в этом сезоне будет новый обладатель, поскольку действующий победитель турнира – «Бавария» - вылетела на стадии четвертьфинала.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Челси, Манчестер Сити, ПСЖ
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола