​Появилось расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Опубликовано расписание полуфиналов Лиги чемпионов. «Реал» и «Челси» первый матч проведут в Испании во вторник, двадцать седьмого апреля, а ответный – в Англии в среду, пятого мая.

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» сразятся во Франции в среду, двадцать восьмого апреля. Ответная встреча в Англии запланирована на вторник, четвёртое мая.

Финальная игра Лиги чемпионов пройдёт двадцать девятого мая. Битву за трофей примет Стамбул.

У трофея Лиги чемпионов в этом сезоне будет новый обладатель, поскольку действующий победитель турнира – «Бавария» - вылетела на стадии четвертьфинала.