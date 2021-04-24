​Тухель: «Реал» - самый большой клуб десятилетия в Лиге чемпионов, нас ждёт особенный матч»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после минимальной гостевой победы над «Вест Хэмом» (1:0).

«Это был матч за шесть очков. Мы заслужили победу. Мы провели потрясающий первый тайм. У нас были проблемы из-за интенсивности «Вест Хэма», но в итоге мы заслуженно выиграли. Это очень важная победа.

У нас есть всего два дня на восстановление. Сейчас нам нужно быть очень осторожными. Нас ждёт особенный матч. «Реал» - самый большой клуб десятилетия в Лиге чемпионов. Мы выйдем на поле с уверенностью в себе, с уверенностью в том, что мы способны что-то показать», - сказал Тухель BBC.

«Челси» сыграет в гостях у «Реала» в первом полуфинале Лиги чемпионов двадцать седьмого апреля.