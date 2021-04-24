​Тухель: «Реал» - самый большой клуб десятилетия в Лиге чемпионов, нас ждёт особенный матч»

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24 Апреля 2021, 22:24,
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после минимальной гостевой победы над «Вест Хэмом» (1:0).
«Это был матч за шесть очков. Мы заслужили победу. Мы провели потрясающий первый тайм. У нас были проблемы из-за интенсивности «Вест Хэма», но в итоге мы заслуженно выиграли. Это очень важная победа.
У нас есть всего два дня на восстановление. Сейчас нам нужно быть очень осторожными. Нас ждёт особенный матч. «Реал» - самый большой клуб десятилетия в Лиге чемпионов. Мы выйдем на поле с уверенностью в себе, с уверенностью в том, что мы способны что-то показать», - сказал Тухель BBC.
«Челси» сыграет в гостях у «Реала» в первом полуфинале Лиги чемпионов двадцать седьмого апреля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Вест Хэм, Томас Тухель