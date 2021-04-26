Пулишич – о матче с «Реалом»: «Мы должны насладиться моментом»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич пообщался с журналистами перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы должны насладиться моментом, потому что полуфиналы Лиги чемпионов проходят не каждый день, я ждал этой игры несколько недель. Мы усердно готовились, но именно это является ключом к успеху.

У «Реала» отличная команда, нам будет непросто. Конечно, мы относимся к ним с уважением, но в то же время верим, что можем доставить проблем», - цитирует Пулишича пресс-служба УЕФА.

Матч между «Реалом» и «Челси» состоится завтра, 27 апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.