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​На Мадрид надвигается шторм, через час начнётся игра «Реал» - «Челси»

27 Апреля 2021, 20:45,

Чуть более часа остаётся до старта первого полуфинального поединка Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси». Матч может пройти при сложных погодных условиях, поскольку на Мадрид надвигается шторм. Об этом сообщается на страничке Absolute Chelsea в Twitter со ссылкой на El Chiringuito.

Битва между «Реалом» и «Челси» стартует в десять часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию поединка в текстовом формате на страницах LiveResult.

Добавим, что ответная встреча между «Реалом» и «Челси», по итогам которой и будет разыграна путёвка в финал, состоится через восемь дней – пятого мая.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Челси
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Комментарии (1)
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0
Ibray
27 Апреля 2021, 21:11

ДАЖЕ БОГ ПОМОГАЕТ ЧЕЛСИ!!!!!!

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