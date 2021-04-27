​На Мадрид надвигается шторм, через час начнётся игра «Реал» - «Челси»

Чуть более часа остаётся до старта первого полуфинального поединка Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси». Матч может пройти при сложных погодных условиях, поскольку на Мадрид надвигается шторм. Об этом сообщается на страничке Absolute Chelsea в Twitter со ссылкой на El Chiringuito.

Битва между «Реалом» и «Челси» стартует в десять часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию поединка в текстовом формате на страницах LiveResult.

Добавим, что ответная встреча между «Реалом» и «Челси», по итогам которой и будет разыграна путёвка в финал, состоится через восемь дней – пятого мая.