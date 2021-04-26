Игроки «Реала» опасаются давления судей в Лиге чемпионов

В раздевалке «Реала» в преддверии первого полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» наблюдается беспокойство по поводу возможного давления со стороны судей. Игроки считают, что рефери могут предвзято относиться к «сливочным» из-за ситуации с Суперлигой, сообщает El Chiringuito. «Челси» тоже был участником проекта, но лондонцы быстро вышли из него. Президент же «Реала» Флорентино Перес возглавлял Суперлигу и продолжает оставаться приверженцем этого турнира.

Первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» состоится уже во вторник, двадцать седьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.