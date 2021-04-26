Игроки «Реала» опасаются давления судей в Лиге чемпионов

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26 Апреля 2021, 17:24,
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В раздевалке «Реала» в преддверии первого полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» наблюдается беспокойство по поводу возможного давления со стороны судей. Игроки считают, что рефери могут предвзято относиться к «сливочным» из-за ситуации с Суперлигой, сообщает El Chiringuito. «Челси» тоже был участником проекта, но лондонцы быстро вышли из него. Президент же «Реала» Флорентино Перес возглавлял Суперлигу и продолжает оставаться приверженцем этого турнира.
Первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» состоится уже во вторник, двадцать седьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид
Ааа очко то играет, не всегда дядя Перец купит вам конфетку....