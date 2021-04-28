Азар: «Всё могло сложиться лучше, а могло и хуже»

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28 Апреля 2021, 00:34,
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Форвард мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал результат матча с «Челси» (1:1).
«Всё могло сложиться лучше, а могло и хуже. Мы поедем в гости к «Челси» и будем играть на победу.
Восстановление? Я просто двигаюсь шаг за шагом, хочу играть и помогать своей команде. Сегодня я сыграл немного больше, чем обычно, у нас осталось еще несколько игр до конца сезона, хочу принять в них участие.
Всегда здорово увидеть старых друзей и сыграть против них, но сейчас я являюсь игроком «Реала» и хочу побеждать», - цитирует бельгийского нападающего BBC.
Напомним, что большую часть сезона Азар пропустил из-за травмы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Эден Азар