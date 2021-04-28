Азар: «Всё могло сложиться лучше, а могло и хуже»

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал результат матча с «Челси» (1:1).

«Всё могло сложиться лучше, а могло и хуже. Мы поедем в гости к «Челси» и будем играть на победу.

Восстановление? Я просто двигаюсь шаг за шагом, хочу играть и помогать своей команде. Сегодня я сыграл немного больше, чем обычно, у нас осталось еще несколько игр до конца сезона, хочу принять в них участие.

Всегда здорово увидеть старых друзей и сыграть против них, но сейчас я являюсь игроком «Реала» и хочу побеждать», - цитирует бельгийского нападающего BBC.

Напомним, что большую часть сезона Азар пропустил из-за травмы.