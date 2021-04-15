Азар, Варан и Карвахаль восстановятся к играм с «Челси»

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15 Апреля 2021, 12:53,
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Сразу несколько игроков мадридского «Реала» вернутся в строй перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
Как информирует El Chiringuito, защитники Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан и полузащитник Эден Азар смогут принять участие в грядущем противостоянии с «пенсионерами».
Поединки против лондонской команды состоятся 27-го апреля и четвертого мая.
Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» встречался с «Ливерпулем». Подопечные Зинедина Зидана обыграли мерсисайдский коллектив по сумме двух матчей со счетом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Эден Азар, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль
Азар всем понятно былой формы нет и не будет, а вот Карвахаль и Варан для глубины состава то что надо, жудко трудно будет пенсам против сливочных....