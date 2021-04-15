Азар, Варан и Карвахаль восстановятся к играм с «Челси»

Сразу несколько игроков мадридского «Реала» вернутся в строй перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Как информирует El Chiringuito, защитники Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан и полузащитник Эден Азар смогут принять участие в грядущем противостоянии с «пенсионерами».

Поединки против лондонской команды состоятся 27-го апреля и четвертого мая.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» встречался с «Ливерпулем». Подопечные Зинедина Зидана обыграли мерсисайдский коллектив по сумме двух матчей со счетом 3:1.