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Азар, Варан и Карвахаль восстановятся к играм с «Челси»

15 Апреля 2021, 12:53,

Сразу несколько игроков мадридского «Реала» вернутся в строй перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Как информирует El Chiringuito, защитники Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан и полузащитник Эден Азар смогут принять участие в грядущем противостоянии с «пенсионерами».

Поединки против лондонской команды состоятся 27-го апреля и четвертого мая.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» встречался с «Ливерпулем». Подопечные Зинедина Зидана обыграли мерсисайдский коллектив по сумме двух матчей со счетом 3:1.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Челси, Эден Азар, Рафаэль Варан, Даниэль Карвахаль
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
15 Апреля 2021, 14:06

Азар всем понятно былой формы нет и не будет, а вот Карвахаль и Варан для глубины состава то что надо, жудко трудно будет пенсам против сливочных....

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