​Стало известно, кто будет судить матч «Реал» - «Челси»

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на вторничный полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси». На игру были назначены арбитры из Голландии. В поле будет работать Данни Маккели, которому на боковых линиях будут помогать Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Последний недавно сменил в бригаде Маккели Марио Дикса, не заметившего гол Криштиану Роналду в матче Сербия – Португалия.

В качестве ВАР на игре «Реал» - «Челси» отработает Кевин Блом. Его ассистентом будет Камфус Йохем.

Игра между «Реалом» и «Челси» в Мадриде стартует двадцать седьмого апреля в десять часов вечера по Москве.