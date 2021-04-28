Макманаман: «Реал» должен быть доволен результатом, ведь «Челси» выглядел лучше»

|
28 Апреля 2021, 08:58,
|
|
Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стив Макманаман прокомментировал результат первого матча между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 1:1.
«Реал» должен быть доволен результатом, поскольку «Челси» выглядел лучше в этом матче. Домашняя победа выведет лондонцев в финал Лиги чемпионов, поэтому они осторожничали во второй половине», - передает слова Макманамана пресс-служба УЕФА.
Ответный поединок пройдет пятого мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Стив Макманаман
Если команды будут осторожничать и во второй встрече, то может и до серии пенальти дойти. А так тот, кто рискнёт, вероятно, и утащит с собой победу. И Челси, и Реал находятся на том этапе сезона, когда ошибаться нельзя и, несмотря на национальный чемпионат, есть ещё и еврокубок. Реал, уверен, проявит себя, на выезде играть они не боятся, а там всё будет зависеть от Челси!