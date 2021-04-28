Макманаман: «Реал» должен быть доволен результатом, ведь «Челси» выглядел лучше»

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стив Макманаман прокомментировал результат первого матча между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 1:1.

«Реал» должен быть доволен результатом, поскольку «Челси» выглядел лучше в этом матче. Домашняя победа выведет лондонцев в финал Лиги чемпионов, поэтому они осторожничали во второй половине», - передает слова Макманамана пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок пройдет пятого мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.