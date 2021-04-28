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Хабиб оценил игру Бензема в матче с «Челси»

28 Апреля 2021, 09:29,

Экс-чемпион промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов, ранее объявивший о завершении карьеры в смешанных единоборствах, оценил игру форварда мадридского «Реала» Карима Бензема в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Хорошая работа, брат», - гласит сообщение Хабиба в сторис «Инстаграма».

Напомним, что Бензема отметился голом в прошедшей встрече. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Ответный матч между «пенсионерами» и «сливочными» состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Карим Бензема, Хабиб Нурмагомедов
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